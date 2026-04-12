El Diario de Carlos Paz alcanzó el millón de historias, de tinta y píxeles

En la vigencia, persiste un ejercicio de memoria, compromiso y gratitud. Para quienes hacemos El Diario de Carlos Paz, estos 33 años significan un objetivo cumplido: el haber alcanzado el millón de historias. No es solo un número estadístico o una cifra en el calendario, sino el testimonio de una permanencia inquebrantable como motor del crecimiento de una comunidad y una región.

El Diario nació en un mundo analógico, una era donde las noticias se cocinaban a fuego lento entre el olor a tinta, el sonido de las rotativas y el revelado fotográfico. En aquellos días, informar era un acto de paciencia artesanal.

Hoy, el presente nos sitúa en un ecosistema radicalmente distinto. La transición al universo digital no ha sido solo un cambio de soporte, sino una evolución en la forma de habitar la realidad. La irrupción de la Inteligencia Artificial plantea nuevos desafíos éticos y técnicos, pero para una institución con raíces profundas, la IA no es un reemplazo, sino una herramienta para potenciar el trabajo sostenido en el tiempo.

A lo largo de estos más de doce mil días de ejercicio ininterrumpido, El Diario ha funcionado como un espejo de la sociedad, retratando los triunfos y crisis, impulsando debates necesarios y dando voz a quienes, de otro modo, permanecerían en el silencio. No solo narramos lo que sucede, sino que interpelamos y proponemos caminos para el bien común.

Haber narrado más de un millón de historias implica haber estado presente en cada rincón de la vida de los habitantes de Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla. Detrás de cada crónica policial, cada reseña teatral o reclamo vecinal, hay vidas que se vieron alcanzadas. Madres que guardaron un recorte de diario con el logro de un hijo, comerciantes que encontraron en estas páginas el impulso para sus sueños y ciudadanos que vieron sus derechos defendidos a través de una nota valiente.

El futuro se presenta vertiginoso, pero el norte es el mismo que aquel primer día, aquel 12 de abril de 1993, hace 33 años: el compromiso innegociable con nuestros lectores. En un mundo saturado de información efímera y noticias falsas, la marca de este diario se erige como un refugio de credibilidad. La tecnología cambiará —pasaremos de la pantalla a interfaces que hoy apenas imaginamos—, pero la necesidad humana de verse reflejado en un relato honesto y cercano, en el noble ejercicio del periodismo.