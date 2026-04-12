El socavón mantiene cortada la ruta 34 desde hace cuatro días

El Camino de las Altas Cumbres continúa totalmente cortado desde el jueves a la altura del kilómetro 62 de la ruta provincial 34, en el paraje La Pampilla, donde un socavón de grandes dimensiones interrumpió por completo la circulación.

El corte, que se extiende durante jueves, viernes, sábado y este domingo, se mantiene señalizado en los puestos de Copina, Cañada Larga e Icho Cruz, donde se realizan desvíos para evitar el acceso al sector afectado.

Según se informó, el hundimiento se produjo por filtraciones de agua provenientes de alcantarillas, que generaron una erosión interna en la base de la calzada hasta provocar el colapso.

En el lugar trabaja personal de la Dirección Provincial de Vialidad con maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora, en tareas de relleno con hormigón para recomponer la estructura dañada.

Unos 20 operarios continúan abocados a la reparación, aunque hasta el momento no hay una fecha definida para la reapertura del tránsito.