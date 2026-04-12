Habilitan media calzada en el Camino de las Altas Cumbres

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este domingo a las 18 quedó habilitada media calzada en el Camino de las Altas Cumbres (Ruta Provincial 34), a la altura del paraje La Pampilla, donde desde el jueves se mantenía un corte total por un socavón en la carpeta asfáltica.

uD83DuDEE3? #Ahora | Actualización: Ya se puede circular por el camino de #AltasCumbres.



uD83DuDE99??Quedó habilitada media calzada de la ruta, se solicita a los automovilistas avanzar con precaución y respetar las indicaciones de #PolicíaCaminera. pic.twitter.com/LwTHuiJjIV — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) April 12, 2026

La circulación es parcial y está siendo coordinada por personal de la Policía Caminera, en un tramo que había quedado completamente inhabilitado tras el colapso del pavimento.

Según las evaluaciones técnicas, el hundimiento se originó por filtraciones de agua provenientes de alcantarillas, que generaron un conducto subterráneo y provocaron la erosión del suelo hasta su colapso. El socavón alcanzó una profundidad aproximada de tres metros.

Para la reparación, se desplegó un operativo con maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora, y se trabaja en el relleno del sector afectado con hormigón para restituir la estructura de la calzada.

En el lugar intervinieron 20 operarios durante los últimos cuatro días, quienes continuarán con las tareas en las próximas jornadas con el objetivo de normalizar completamente la circulación.