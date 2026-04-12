Las ventas minoristas pyme cayeron 0,6% en marzo

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en marzo una caída interanual del 0,6% a precios constantes, según el último relevamiento del sector. En la comparación mensual, el descenso fue del 0,4% respecto de febrero, consolidando un escenario de leve retracción en la actividad comercial.

El informe también refleja expectativas moderadas hacia adelante. El 48% de los comerciantes prevé que la situación se mantenga sin cambios, mientras que un 39,7% espera una mejora y un 12,4% anticipa un empeoramiento. En cuanto a las decisiones de inversión, el 59,1% considera que el contexto actual no es favorable para realizar nuevos desembolsos.

El análisis por rubros mostró un comportamiento mayormente negativo, con cinco de los siete sectores relevados en baja. Las caídas más pronunciadas se dieron en Perfumería (-9,8%) y en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-8,3%). También se registró una leve baja en Alimentos y bebidas (-0,9%).

En contraposición, algunos segmentos lograron sostenerse en terreno positivo. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, mientras que Farmacia tuvo un incremento del 1,1% interanual.

Desde el sector señalan que, si bien el inicio del ciclo escolar impulsó el consumo en determinados rubros, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los costos operativos continúan afectando el volumen general de ventas. A esto se suma una fuerte dependencia del financiamiento bancario y una marcada cautela al momento de invertir.

En paralelo, se incorporó el seguimiento de las ventas digitales en comercios con modalidad mixta. El relevamiento contempla aquellas operaciones en las que el pedido se realiza a través de medios digitales, independientemente de la forma de pago o entrega, siguiendo criterios establecidos por organismos internacionales.