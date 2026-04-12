Murió John Nolan, actor de Batman y series reconocidas

El actor británico John Nolan murió a los 87 años, según se confirmó este 11 de abril, sin que trascendieran detalles sobre la causa de su fallecimiento.

A lo largo de su carrera, participó en destacadas producciones cinematográficas, entre ellas Batman Begins y The Dark Knight Rises, donde interpretó al personaje Douglas Fredericks.

En televisión, uno de sus papeles más recordados fue el del villano John Greer en la serie Person of Interest, que le dio gran reconocimiento entre el público.

Con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, Nolan también formó parte de proyectos dirigidos por sus sobrinos, los cineastas Christopher y Jonathan Nolan.