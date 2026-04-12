Postales de los últimos aniversarios de El Diario de Carlos Paz

En el marco de su 33° aniversario, El Diario de Carlos Paz vuelve a poner el foco en sus celebraciones más recientes, aquellas que quedaron registradas como verdaderas postales de una etapa marcada por el encuentro, el reconocimiento y la memoria.

En los últimos años, los aniversarios del medio se vivieron con improntas distintas, pero con un mismo eje: destacar el trabajo cotidiano y el vínculo con la comunidad de Villa Carlos Paz. Cada festejo tuvo su identidad propia, con momentos compartidos entre quienes forman parte del diario y actores de la vida institucional de la ciudad.

Una de las celebraciones más significativas fue la del aniversario número 31, que tuvo un carácter especial. El encuentro se realizó en la casa original donde nació el diario el 12 de abril de 1993, un lugar cargado de historia que permitió reconectar con los orígenes del proyecto.

En esa ocasión, el intendente Esteban Avilés participó del festejo y entregó una placa en reconocimiento al trabajo sostenido del medio. El gesto puso en valor la tarea diaria del diario, que desde hace más de tres décadas informa de manera constante los hechos y acontecimientos de la ciudad.

En otros aniversarios recientes también hubo espacios de encuentro y reconocimiento interno, donde se destacó el compromiso de quienes integran el equipo. Esos momentos, registrados en imágenes, hoy se transforman en postales que reflejan no solo celebraciones, sino también una forma de hacer periodismo arraigada en la continuidad y la cercanía.

A 33 años de su nacimiento, El Diario de Carlos Paz sigue construyendo su historia día a día, sumando nuevas páginas y nuevas imágenes que ya forman parte de su recorrido.