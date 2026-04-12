Reconocimientos y saludos por el aniversario de El Diario de Carlos Paz

El Diario de Carlos Paz celebró su 33° aniversario este 12 de abril con una serie de salutaciones y reconocimientos de instituciones y organizaciones de la ciudad y la región.

Entre los mensajes recibidos, la Unidad Regional Departamental Punilla de la Policía de Córdoba hizo llegar su saludo a través de sus autoridades. El subdirector, Andrés Aguirre, y el director, Hernán Guayanes, destacaron el trabajo del medio y su aporte informativo a lo largo de los años.

Por su parte, desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz también se sumaron a las felicitaciones, resaltando el compromiso del diario con la comunidad y su rol en la difusión de la realidad local.

A estos reconocimientos se sumaron medios de comunicación y espacios vinculados a la prensa, que valoraron la trayectoria de El Diario de Carlos Paz y su continuidad en el tiempo.

Los distintos mensajes reflejan el vínculo construido con instituciones y actores de la vida pública, en el marco de más de tres décadas de trabajo periodístico en la ciudad.