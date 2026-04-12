Se corta el buen tiempo: llegan tormentas a Carlos Paz

Tras un domingo estable y con temperaturas agradables, el clima en Villa Carlos Paz cambiará a partir de este lunes, con el regreso de lluvias y tormentas que se extenderían al menos hasta el miércoles.

De acuerdo al pronóstico oficial, el lunes comenzará con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones hacia la mañana, mientras que por la tarde y noche se esperan tormentas aisladas, con chances de precipitación de entre el 10% y el 40%.

El martes se mantendrá la inestabilidad durante toda la jornada, con tormentas aisladas desde la madrugada hasta la noche, sin mejoras significativas en el tiempo.

Para el miércoles, las condiciones seguirán en la misma línea, con chaparrones tanto en la primera como en la segunda parte del día, consolidando un período de varios días consecutivos con precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios bruscos: las mínimas se ubicarán entre los 14 y 16 grados, mientras que las máximas rondarán entre los 22 y 24 grados.

El cambio marca el fin de la estabilidad de los últimos días y anticipa un inicio de semana con condiciones más húmedas e inestables en la región.