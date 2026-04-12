Vocación y compromiso: El Diario de Carlos Paz cumple 33 años

El 12 de abril de 1993, en plena Semana Santa y desde nuestra primera Redacción en calle Pellegrini 488, nacía un proyecto impulsado por vocación, esfuerzo y compromiso: El Diario de Carlos Paz. Lo que comenzó como una apuesta colectiva, marcada por el sacrificio y la convicción, se transformó con el tiempo en una voz firme y constante de la comunidad.

Hoy, a 33 años de aquel inicio, el diario sigue presente, informando día a día sobre la actualidad de Villa Carlos Paz y todo el Valle de Punilla, sin dejar de mirar también hacia el contexto provincial, nacional y mundial.

Nuestro compromiso con la información se renueva cada jornada, con la misma esencia de siempre y una clara mirada hacia el futuro: la de un medio moderno, en evolución permanente, adaptado a los tiempos que corren, pero fiel a sus valores fundacionales.

Agradecemos profundamente a nuestros lectores y auspiciantes, pilares fundamentales que han acompañado este camino y que nos han permitido permanecer y crecer hasta la actualidad. Su confianza es el motor que nos impulsa a seguir informando, con responsabilidad y dedicación, cada día.