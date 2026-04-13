Absueltos por la violación grupal convocan a una "Peregrinación por la verdad y la justicia”

Los jóvenes recientemente absueltos en la causa por presunta violación grupal en Bialet Massé impulsan una peregrinación por el Valle de Punilla con el objetivo de visibilizar su caso y reclamar justicia.

La iniciativa está prevista para los próximos días y convoca a la comunidad a sumarse en distintas etapas. Bajo el lema “Peregrinación por la verdad y la justicia”, la caminata partirá desde Cruz del Eje y se desarrollará en tres jornadas consecutivas, recorriendo el Valle de Punilla, hasta la localidad de Bialet Massé.

La misma comenzará el 15 de abril, a las 10 horas, desde Cruz del Eje hasta Capilla del Monte. La segunda jornada será el 16 de abril a las 10 horas desde Capilla del Monte hasta La Falda y finalizará el 17 de abril desde La Falda hasta Bialet Massé. Invitan a los vecinos a acompañar el tramo más cercano a su domicilio.

Martiniano Correcher, Lautaro Nieto y Ramiro Nuñez fueron acusados en 2024 en una causa por abuso sexual grupal. Sin embargo, tras el juicio realizado en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, la Justicia resolvió su absolución al considerar que no se comprobó la existencia de delito. El fallo generó repercusión tanto a nivel local como nacional, ya que incluyó cuestionamientos a la investigación y derivó en nuevas medidas, como la orden de investigar la posible falsa denuncia.

En este contexto, los jóvenes decidieron organizar esta peregrinación como una forma de manifestarse públicamente, con el objetivo de exponer el impacto que tuvo el proceso judicial en sus vidas y sostener su postura sobre la inocencia. La convocatoria también pone el foco en la “presunción de inocencia” y en las consecuencias de lo que consideran denuncias infundadas, al tiempo que busca generar acompañamiento social. Se espera que la actividad cuente con participación de vecinos de distintas localidades del corredor serrano.