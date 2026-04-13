Britney Spears se internó por su propia voluntad por exceso de drogas y alcohol

La cantante estadounidense Britney Spears decidió internarse de manera voluntaria en un centro de rehabilitación para abordar problemas de consumo de sustancias, en medio de una situación personal y judicial delicada.

La noticia se conoció en los últimos días a partir de una publicación del medio TMZ, que indicó que la decisión fue impulsada en gran parte por su entorno cercano. Según trascendió, la artista reconoce la gravedad del momento que atraviesa y la necesidad de iniciar un proceso de recuperación.

El ingreso al centro no solo responde a cuestiones de salud, sino que también podría influir en su situación legal en el estado de California. Días atrás, Spears había sido detenida por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en una causa judicial en curso.

De acuerdo con fuentes cercanas, la cantante planea permanecer más de 30 días en tratamiento, con la intención de lograr una recuperación sostenida y demostrar ante la Justicia su compromiso con el proceso.

No es la primera vez que Spears atraviesa una instancia de este tipo. A lo largo de los años, la artista ha tenido distintos ingresos a centros de rehabilitación en el marco de su lucha contra las adicciones.