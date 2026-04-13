Capilla del Monte vacunó a adultos mayores en un barrio

Este lunes, la Municipalidad de Capilla del Monte llevó adelante una jornada de vacunación antigripal gratuita destinada a adultos mayores en el espacio Abuelos en Acción.

La actividad se enmarcó dentro de la campaña de inmunización dirigida a grupos de mayor riesgo, con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna en distintos barrios de la localidad.

Durante la jornada, vecinos se acercaron por sus propios medios o acompañados para recibir la dosis, en un entorno preparado para garantizar la atención y el seguimiento correspondiente.

Desde el municipio destacaron la importancia de acercar este tipo de acciones sanitarias a la comunidad, especialmente a los sectores más vulnerables, para fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias en la temporada invernal.