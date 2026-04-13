Carrera de Mozos y Camareras con más de $20 millones en premios

UTHGRA Córdoba realizará una nueva edición de la Carrera de Mozos y Camareras, una competencia que pone en valor el oficio trasladando al espacio público la exigencia real del trabajo en gastronomía y hotelería, esta vez con más de $20.000.000 en premios y sorteos.

La propuesta recrea en un circuito controlado, situaciones propias de la actividad cotidiana, donde los participantes deben demostrar precisión, equilibrio y concentración transportando una bandeja durante todo el recorrido. De esta manera, la carrera funciona como una instancia concreta de reconocimiento al trabajo del sector, visibilizando habilidades que suelen pasar desapercibidas en la rutina diaria.

La edición 2026 incorporará la categoría Camareras PAICOR y sumará una modalidad digital que se desarrollará durante la jornada. El evento se llevará a cabo el jueves 23 de abril en el Parque del Centro Cívico de Córdoba, con acreditación a las 16:30 hs y largada a las 17:00 hs.

La jornada será abierta al público y contará con competencia, premiación y sorteos. “La Carrera no es un evento más. Es una forma concreta de mostrar lo que implica este trabajo. Acá no hay relato, hay oficio”, expresó el Secretario General de UTHGRA Córdoba, Juan Rousselot.

La inscripción es online y gratuita en el sitio www.uthgracba.org.ar. Córdoba: Santiago del Estero 151 / Villa Carlos Paz: Carlos Pellegrini 158 / Río Ceballos: Av. San Martín 5836 www.uthgracba.org.ar / [email protected] / Tel: 351-5704431 / WhatsApp: 351-2380031