Desde Falda del Carmen se conectaron a 70 mil km en Artemis II

La provincia de Córdoba volvió a posicionarse en el mapa de la exploración espacial internacional a partir de su participación en la misión Artemis II, que en los últimos días orbitó la Luna. Desde el Centro Espacial Teófilo Tabanera, ubicado en Falda del Carmen, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) cumplió un rol central en el seguimiento y la recepción de datos del microsatélite argentino ATENEA.

El dispositivo, que viajó como carga secundaria a bordo de la misión de la NASA, fue liberado horas después del lanzamiento y logró operar con éxito durante aproximadamente 20 horas en condiciones de espacio profundo. Durante ese período, alcanzó una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra y logró establecer comunicaciones estables con estaciones terrestres, entre ellas la ubicada en Córdoba.

Uno de los hitos más relevantes ocurrió cuando se recibió la primera telemetría en simultáneo en tres puntos: Falda del Carmen, Tierra del Fuego y La Plata. Ese momento confirmó la capacidad del sistema argentino para operar en escenarios de alta complejidad técnica, en coordinación con otras estaciones internacionales.

El trabajo realizado desde Córdoba fue clave para validar tecnologías vinculadas a comunicaciones de largo alcance, control remoto de satélites y procesamiento de datos en tiempo real. Además, permitió obtener información sobre el comportamiento de componentes electrónicos, radiación y sistemas en condiciones extremas.

La participación del centro espacial cordobés no solo se limitó al satélite argentino. Durante la misma ventana de operaciones, también brindó apoyo a misiones internacionales, logrando captar señales de dispositivos de Alemania y Corea del Sur.

El proyecto ATENEA es el resultado de un desarrollo conjunto entre organismos científicos, universidades y empresas tecnológicas del país, y representa un avance significativo en las capacidades nacionales para futuras misiones espaciales.

Con esta experiencia, Córdoba se consolida como uno de los nodos estratégicos de la actividad espacial argentina, con un rol activo en misiones que ya no solo orbitan la Tierra, sino que se proyectan hacia el entorno lunar.