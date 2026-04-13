El sol ilumina el futuro de familias aisladas en Córdoba

La Provincia finalizó la etapa piloto del programa Usuarios Dispersos Remotos (UDiR) con la instalación de 41 sistemas de energía solar en parajes rurales de los departamentos Pocho y San Alberto, llevando electricidad a familias que viven en zonas donde la red convencional no puede llegar.

Se trata de kits fotovoltaicos autónomos, compuestos por paneles solares y baterías de almacenamiento, que permiten contar con suministro continuo incluso durante varios días sin sol. El equipamiento posibilita el uso de heladeras, televisores y la carga de celulares, entre otras necesidades básicas.

Las instalaciones se concretaron en parajes como El Medanito, El Vallecito, La Patria, Las Oscuras, Los Medanitos, Los Quebrachitos, San Tiburcio, Pinas, Santa Rosa de Chancaní y La Cortadera, territorios de difícil acceso donde la extensión de la red eléctrica resulta técnica o económicamente inviable.

El impacto en la vida cotidiana de las familias fue inmediato. Karina Carbajal, vecina de Los Medanitos, destacó la importancia de contar con refrigeración para alimentos y medicamentos, especialmente por cuestiones de salud. En la misma línea, Ramona Pereyra valoró la posibilidad de conservar alimentos para su familia, mientras que Lorena Luján remarcó el cambio que implica pasar de un mechero a tener electricidad.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el programa busca reducir la desigualdad en el acceso a la energía. El subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, explicó que la iniciativa apunta a acompañar a familias que nunca tuvieron electricidad, utilizando tecnología sustentable que permite garantizar el servicio en lugares aislados.

Tras completar esta primera etapa, el plan prevé una ampliación que alcanzará a 300 nuevos usuarios en distintas zonas del norte provincial, donde se detecta una alta demanda insatisfecha.

Según indicaron, la política energética busca fortalecer el arraigo en comunidades rurales y mejorar las condiciones de vida, avanzando en la integración de sectores históricamente relegados mediante soluciones tecnológicas adaptadas a cada territorio.