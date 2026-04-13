Fuerte cruce entre Donald Trump y el papa León XIV por la política internacional

Un nuevo foco de tensión internacional se encendió tras el fuerte cruce entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV, en un contexto global marcado por conflictos bélicos y crecientes disputas geopolíticas.

El enfrentamiento se desató luego de que Trump criticara duramente al Sumo Pontífice a través de su red social Truth Social. Allí lo calificó como “débil” y cuestionó su postura en materia de política exterior. El exmandatario fue más allá al afirmar que el Papa es “terrible en política internacional” y le sugirió que se limite a su rol religioso: “Debería concentrarse en ser un gran papa, no un político”, sostuvo, al tiempo que aseguró que sus declaraciones “están perjudicando a la Iglesia católica”.

Lejos de esquivar la polémica, León XIV respondió durante su vuelo hacia Argelia, en el marco de su tercer viaje internacional. En diálogo con los periodistas que lo acompañaban, defendió con firmeza su posición y dejó en claro que su mensaje no apunta a confrontar personas, sino a sostener principios: “Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: bienaventurados los que construyen la paz”.

El Pontífice también remarcó que no teme a las críticas provenientes del ámbito político y reafirmó el rol de la Iglesia como promotora del diálogo y la paz. “Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no analizamos la política internacional desde la misma perspectiva que un dirigente”, expresó. Y agregó: “Yo creo en el mensaje del evangelio, que es el de construir la paz”.

En esa línea, insistió en la necesidad de privilegiar las vías diplomáticas frente a los conflictos armados y llamó a la comunidad internacional a tender puentes: “Estoy invitando a todos a buscar formas de construir paz y reconciliación, de evitar la guerra siempre que sea posible”. Sin embargo, también dejó una definición directa sobre Trump: “Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio”.

El cruce expone dos visiones profundamente opuestas sobre el escenario global. Mientras Trump sostiene una postura más confrontativa y pragmática en política exterior, el Papa refuerza su llamado al entendimiento, la mediación y la paz. En un mundo atravesado por tensiones, estas declaraciones reavivan el debate sobre el rol de los líderes religiosos en los asuntos políticos y su influencia en la agenda internacional.