Inauguran las nuevas aulas en la Escuela Ricardo Rojas de Tanti

El intendente Emiliano Paredes encabezará la ceremonia de inauguración de las nuevas aulas en la Escuela Ricardo Rojas, ubicada en el barrio El Durazno de Tanti.

Desde el gobierno municipal, se invitó a los vecinos a compartir el acto previsto para el próximo jueves 16 de abril a las 11 horas.

En ese sentido, se destacó que se trata de una obra que fortalece la educación y acompaña el crecimiento de la comunidad. Al respecto, las autoridades ponderaron la inversión realizada para dejar «un espacio renovado que apuesta al presente y al futuro» de todos los estudiantes de la localidad.