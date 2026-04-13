Los 50 años de «Tonos y Toneles», la persuasión de los inspectores

La tercera entrega de la saga que rinde homenaje a «Tonos y Toneles», el histórico refugio de la bohemia de Córdoba durante los pesados años de la dictadura. La mirada del querido Tito Acevedo sobre una época compleja, donde la cultura buscaba un faro para dar rienda suelta a la libertad.

LA PERSUASIÓN DE LOS INSPECTORES

Estando en la Avenida Santa Fe, actuando Quique Pinto, un domingo llegó la «pesada» de la Municipalidad. Entre la bronca y el miedo, no tuve peor idea que agarrar el micrófono y decir: «Les presento el show Los Coimeros de la Muni». La gente se prendió y fue una silbatina total. La guerra estaba declarada. Una guerra boluda porque el único que perdía era yo. Ya los Jueces de Faltas me tenían de cliente y como buenos esbirros me reventaban a multas y clausuras.

Cuando puse «La Nueva Trova» a la primera multa la labraron el día de la inauguración. Es decir, era el comienzo de la Segunda Guerra. El que más me odiaba fue un tal Fernández, de Espectáculos Públicos, dependencia que atendía a los boliches. Este Fernández, era -es- un asqueroso matón (según se decía, emparentado en aquél tiempo con los tristemente llamados «servicios», que tanta gente chuparon). Una noche llegó secundado por Tizón y Ambrozioni -otros dos inspectores- para sacarme al patio, Fernández se abrió el saco y me mostró el chaleco antibala y la 45. Me terminó diciendo: «Pórtese bien Acevedo».

Por desgracia, estos casos no han terminado la democracia y aún siguen algunos aprietes a boliches, sino pregúntenle a Pekín Garabano de María María.

La cultura que crece desde abajo sin la inoperancia de los burócratas de turno, suele tener un costo bastante alto. De aquélla época, en esa dependencia, sólo queda Pepe Patiño con la misma «cara de culo» de siempre, pero esto no tiene que ver con la dictadura ni con la democracia. A Fernández dicen que lo trasladaron a un cementerio, lo cual no está mal, es un tipo que tiene mucho más que ver con la muerte que con la vida.