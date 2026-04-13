María Victoria Gentile Gamond presenta “Vínculos humanos y la gente de mierda”

Córdoba, 9 abril de 2026 – En un mundo marcado por la paradoja contemporánea de personas hiperconectadas pero cada vez más solas, la especialista en comunicación María Victoria Gentile Gamond lanza su libro Vínculos humanos y la gente de mierda.

La obra se presentará el jueves 7 de mayo a las 18 horas, en el Museo Evita Palacio Ferreyra. Av. Hipólito Yrigoyen 511, Ciudad de Córdoba.

Vínculos humanos es una invitación a revisar cómo construimos nuestras relaciones en una sociedad dominada por la inmediatez, la superficialidad y la “modernidad líquida”.

Con una mirada que articula la comunicación, la psicología y la sociología, Gentile Gamond explora por qué repetimos ciertos patrones, el impacto de las relaciones digitales y el papel de la responsabilidad afectiva.

El título, impactante y provocador, no es casual. La autora diferencia entre una relación (que puede ser superficial) de un vínculo, el cual requiere compromiso, vulnerabilidad y un esfuerzo por mostrarse tal cual uno es.

El libro examina también qué rol juegan el apego, el deseo, la amistad, el amor, la tecnología y los vínculos dañinos en nuestra biografía emocional.

Desde marcos teóricos clásicos hasta los fenómenos, como las relaciones digitales y la cultura del descarte, la obra invita a cuestionar creencias, revisar elecciones.

“Entiendo los vínculos como un aprendizaje que nos ayuda a trabajar la empatía y la resiliencia. Aprendí que es importante mantener la línea de los renglones para elegir con quién perder el tiempo de esta existencia limitada”, señala Gentile Gamond.

Portada del libro que se presentará en mayo, en Córdoba.

Temas centrales

A través de un recorrido introspectivo y teórico, el libro aborda preguntas centrales: ¿Qué tipo de relaciones estás construyendo? ¿Te vinculás o solo te conectás? Frente a la búsqueda de validación, pertenencia y éxito, Gentile Gamond sostiene que la buena vida se construye con relaciones de calidad.

Estos son algunos de sus ejes.

La felicidad son los vínculos: Basado en el estudio de Harvard, sostiene que la calidad de nuestras relaciones es el factor determinante para una vida saludable y dichosa.

Hay “gente de mierda”: Cómo identificar y alejarse de vínculos tóxicos, personalidades oscuras y dinámicas de desvalorización.

Aprendemos de otros: La comunicación cara a cara y las conversaciones personales.

Herramientas para la empatía: Los amigos y la amistad, los buenos amores y el valor de la resiliencia tras las rupturas.

Acerca de la autora

María Victoria Gentile Gamond es cordobesa y vive en Buenos Aires desde hace 28 años. Es magíster en comunicación institucional, con un posgrado en opinión pública y medios de comunicación, licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en comunicación publicitaria, con diplomaturas en marketing digital y coaching ejecutivo. Es directora de La Consultora, prensa y comunicación, y cuenta con amplia trayectoria en el sector público, privado y académico. Su carrera se ha centrado en los últimos años en la observación antropológica del comportamiento humano, analizando cómo las redes sociales y la tecnología han transformado nuestros gestos y tonos en símbolos digitales. Es columnista en el streaming de Zonica.

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