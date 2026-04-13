Más de 500 mil vecinos ya usan Cordobeses en Alerta

El programa Cordobeses en Alerta superó los 500 mil vecinos alcanzados en la ciudad de Córdoba y se consolida como una de las principales herramientas de prevención del delito basadas en la participación ciudadana.

Actualmente, la iniciativa está presente en 144 barrios y cuenta con más de 120 mil usuarios adheridos, quienes utilizan el sistema para reportar situaciones sospechosas, emergencias y hechos delictivos en tiempo real mediante mensajería instantánea.

Durante el primer trimestre de 2026, el sistema registró 16.138 alertas, de las cuales 648 derivaron en operativos positivos. En ese marco, se concretaron 428 detenciones, 134 secuestros de vehículos, 59 de armas y 168 recuperos de elementos sustraídos, además de 68 asistencias en emergencias.

El gobernador Martín Llaryora destacó el alcance del programa y el rol de los vecinos en su funcionamiento. “Cordobeses en Alerta es un instrumento innovador que nos permite trabajar junto a la comunidad y la policía para mejorar la seguridad en cada barrio”, afirmó.

La herramienta funciona a través de WhatsApp y conecta a los vecinos con un centro de monitoreo activo las 24 horas, lo que permite una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo. Además, garantiza confidencialidad en la identidad de quienes realizan las alertas.

El sistema toma como referencia el modelo Ojos en Alerta, desarrollado en el municipio bonaerense de San Miguel, y fue adaptado a nivel provincial en Córdoba.

Desde su implementación, el programa mostró un crecimiento sostenido en cantidad de usuarios y cobertura territorial, mientras la Provincia continúa ampliando su alcance con capacitaciones y campañas de difusión.