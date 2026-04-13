Moyano dio marcha atrás con el «peaje» que iba a cobrarse en San Antonio

El intendente Ariel Moyano se pronunció sobre la polémica ordenanza, presentada por el oficialismo y aprobada durante la última sesión del Concejo Deliberante, que que obliga a transportistas y comerciantes a pagar por adelantado para poder trabajar en San Antonio de Arredondo. Tras las quejas que inundaron las redes sociales y la amenaza de una catarata de demandas sobre la Municipalidad, el mandatario intentó llevar tranquilidad a los vecinos y lo único que hizo fue «avivar el fuego».

A través de un posteo, el intendente trató de justificar la normativa que establece la creación de un Registro de Introductores de Mercadería, cuya inscripción tiene un costo anual de $300.000 y resulta de carácter obligatorio para todo transportista que ingrese mercadería con fines comerciales a la localidad. Lo grave del caso, es que sin el pago previo, la inscripción al registro es denegada, lo que en la práctica se traduce en una prohibición de operar en el ejido municipal.

En la práctica, se trata de una medida inconstitucional que fue aprobada con los votos de los concejales de Moyano, quien ahora prometió introducir modificaciones al articulado de la ordenanza. «Nuestra intención es simplemente contar con un registro de proveedores y asegurar la calidad de los productos que ingresan a nuestro municipio. La salud de nuestra comunidad y de todos los que consumen productos locales es, ante todo, un interés municipal prioritario»; expresó Moyano.

«Por este motivo, entendemos que el pago de un canon no debe ser un motivo que excluya a los proveedores ni que afecte la libre comercialización en nuestra localidad. En consecuencia, vamos a derogar el artículo que fija una tasa a los introductores de mercadería»; prometió el intendente, quien luego sostuvo: «Es importante aclarar que esta ordenanza no entrará en vigencia hasta que no esté debidamente reglamentada».

Más allá de la decisión de dar marcha atrás con el cobro de esta suerte de «peaje», lo cierto es que la medida fue rechazada ampliamente por la sociedad y puso en evidencia la improvisación del gobierno municipal a la hora de legislar. «Durante este tiempo, trabajaremos en un proyecto que represente fielmente el espíritu de cuidado hacia los sanantonienses y que sintetice la opinión de quienes, oportunamente y de manera responsable, nos compartieron su punto de vista»; confesó el propio intendente, dejando en evidencia que la ordenanza no fue trabajada de forma seria ni responsable.

Las declaraciones de Moyano despertaron la indignación en la comunidad y dejaron en «offside» a sus propios aliados políticos, quienes habían votado el proyecto la semana pasada.