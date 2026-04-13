Murió Julio Ricardo, histórico periodista deportivo

El periodismo deportivo argentino atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte de Julio Ricardo, quien falleció a los 87 años luego de permanecer internado en la Clínica Zabala. Su partida se suma a la reciente pérdida de otros referentes del medio, como Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, y marca el final de una era para varias generaciones que crecieron escuchando su voz analítica y pausada.

Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, inició su carrera en 1957 en el diario Noticias Gráficas. Desde entonces, desarrolló un recorrido que lo llevó a convertirse en uno de los comentaristas más respetados del país, con participaciones en radio y televisión que se extendieron por más de 60 años. Su estilo, caracterizado por la claridad conceptual y el equilibrio en el análisis, lo posicionó como una referencia dentro del ámbito.

A lo largo de su trayectoria compartió transmisiones con figuras emblemáticas como el mismo Araujo, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales, con quienes formó recordadas duplas en distintas etapas del fútbol argentino. Su participación en el ciclo Fútbol Para Todos, junto a Araujo, le permitió acercarse a nuevas audiencias en una etapa clave de la televisación del deporte.

Su carrera no se limitó al rol de comentarista. En 1990 fue designado como director de ATC -actual TV Pública- durante el gobierno de Carlos Menem, aunque su paso por ese cargo fue breve, ya que renunció a los seis meses en medio de diferencias políticas. A pesar de ese episodio, su vínculo con los medios se mantuvo firme y continuó desarrollando su tarea periodística con la misma pasión.

Ricardo creció en un entorno profundamente vinculado a la comunicación. Su padre, José López Pájaro, fue fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha, lo que influyó en su formación. Él mismo destacaba ese contexto como determinante en su desarrollo: “Había un ambiente de diversidad intelectual que me marcó para siempre”, recordaba sobre su infancia.

Entre los momentos más impactantes de su carrera, se encuentra su cobertura de la gira de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Chile 1962, así como su presencia en el trágico accidente de Juan Gálvez en 1963, un episodio que lo marcó profundamente. También fue protagonista en ciclos televisivos como “Tribuna Caliente”, donde compartió pantalla con referentes como Antonio Carrizo y otros nombres destacados del medio.

A lo largo de las décadas, Ricardo logró adaptarse a los cambios del fútbol y del periodismo, manteniendo siempre una mirada equilibrada. En medio de debates históricos como la división entre “menottistas” y “bilardistas”, sostuvo: “No me ‘afilié’ a ningún bando, traté de rescatar y tomar cosas de ambos”. Su legado queda asociado a una forma de entender el periodismo basada en el respeto, el conocimiento y la reflexión.