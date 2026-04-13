Plantaron nuevos árboles nativos en el Cerro La Cruz

Se plantaron 20 especies nativas para fortalecer la biodiversidad del área protegida.
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Sociedad
lunes, 13 de abril de 2026 · 19:08

Se llevó a cabo una nueva jornada de forestación en el Cerro La Cruz, con la participación de voluntarios, el equipo de Ambiente y guías de turismo.

Durante la actividad se plantaron 20 árboles nativos producidos en el Vivero Municipal, entre ellos moradillos, manzanos y duraznos del campo, y molles. Estas especies contribuyen a fortalecer la biodiversidad del área protegida Camiare, promoviendo el cuidado del entorno natural y la restauración del ecosistema local.

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