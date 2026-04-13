Propuestas saludables para mayores de 60 en Valle Hermoso

El municipio de Valle Hermoso continúa impulsando el Taller Recreativo para adultos mayores de 60 años, con una amplia variedad de actividades pensadas para el bienestar físico y social.

Durante los encuentros se desarrollan disciplinas como pilates, gimnasia, yoga, juegos recreativos, tejo, newcom y folklore, en un espacio que promueve la actividad saludable y el encuentro.

Desde el Área de Deportes y Recreación informaron que las inscripciones siguen abiertas y pueden realizarse en el Centro Cultural, de lunes a viernes de 8 a 12.