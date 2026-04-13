Tanti lanza el programa “Andamios” para acompañar trayectorias escolares

Tanti lanza el programa “Andamios” para acompañar trayectorias escolaresEl programa ofrece apoyo escolar y talleres para estudiantes, con inicio de clases a fines de abril.
La Universidad Popular de Tanti puso en marcha el programa “Andamios”, un espacio de acompañamiento educativo y comunitario destinado a estudiantes de nivel primario y secundario.
La propuesta busca fortalecer los aprendizajes, especialmente en áreas clave como Lengua y Matemática, y brindar un entorno de apoyo para que los alumnos puedan mejorar su desempeño escolar y ganar confianza en sus estudios.
El programa incluye apoyo escolar personalizado, el acompañamiento de un equipo docente y la realización de talleres orientados a potenciar el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.
Desde la organización informaron que se realizará una reunión informativa para familias el viernes 24 de abril a las 19 en la sede de la institución. En tanto, el inicio de clases está previsto para el lunes 27 de abril para el nivel primario y el martes 28 para el nivel secundario.
El programa tiene un arancel por clase, aunque conte mpla la posibilidad de acceder a medias becas o becas completas, con el objetivo de garantizar la participación de todos los interesados.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través de un formulario habilitado por la organización.
Hacé clic en este link y completá el formulario: https://forms.gle/WHWQtwbhHjQz8vwq9