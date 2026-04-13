Un congreso en Córdoba abordará la soledad como problema social

La ciudad de Córdoba será sede del I Congreso Argentino sobre Soledad No Deseada, un espacio de alcance nacional que buscará poner en agenda una de las problemáticas sociales con mayor crecimiento en los últimos años.

El evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo en la Universidad Provincial de Córdoba y reunirá a especialistas, equipos técnicos, universidades, organizaciones sociales y representantes del sector público.

La propuesta apunta a generar un abordaje integral del fenómeno, contemplando su impacto tanto en personas mayores como en jóvenes, y promoviendo estrategias de intervención que articulen conocimiento y territorio.

Durante el congreso también se presentará una investigación del Observatorio de la Soledad No Deseada de la Municipalidad de Córdoba, que aportará datos sobre la situación a nivel local.

Desde la organización indicaron que el objetivo es intercambiar experiencias, generar conocimiento y avanzar en políticas públicas que atiendan esta problemática, vinculada a la fragilidad de los vínculos sociales y la pérdida de redes de apoyo.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del IPLAMU.