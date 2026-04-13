Un proyecto escolar nacido en Carlos Paz llega a Jujuy con más de 20 escuelas

El proyecto MATTEO, una propuesta de ciencia ciudadana nacida en Carlos Paz, dará un nuevo paso en su crecimiento con su presentación formal en la provincia de Jujuy, donde ya se sumaron más de 20 escuelas.

La iniciativa, que promueve la participación de estudiantes, docentes y comunidades en la recolección de datos meteorológicos, surgió en el ámbito escolar local y con el tiempo comenzó a expandirse hacia otras regiones del país.

Según se informó, el objetivo es que las instituciones educativas se involucren activamente en el estudio del clima, generando información a partir de mediciones realizadas en sus propios entornos.

La llegada a Jujuy marca un avance en la consolidación de esta red de trabajo colaborativo, que busca fortalecer el vínculo entre la ciencia y la comunidad educativa.

Desde el equipo impulsor destacaron que el crecimiento del proyecto refleja el interés de las escuelas por participar en propuestas que combinan educación, tecnología y conciencia ambiental.