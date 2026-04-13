Valle Hermoso: comenzó el programa “Acompañando Trayectorias Escolares”

El municipio de Valle Hermoso puso en marcha el programa “Acompañando Trayectorias Escolares”, un espacio destinado a reforzar el aprendizaje y brindar apoyo educativo a estudiantes.

La iniciativa se desarrolla en distintos barrios y espacios comunitarios a lo largo de la semana, con el objetivo de acompañar a los alumnos en sus estudios y promover la continuidad educativa.

Las actividades se llevan a cabo los lunes en barrio Yuspe (desde el 20 de abril), los martes y jueves en el Centro Cultural —incluyendo estudiantes de San Jorge— y los miércoles en Santa Teresa, en horarios vespertinos.

Además del acompañamiento escolar, los participantes comparten una merienda, generando un espacio de contención e integración para los chicos y chicas de la comunidad.