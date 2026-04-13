Video: El Diario de Carlos Paz cumplió 33 años de periodismo

El 12 de abril del 2026, El Diario celebró sus 33 años de ejercicio ininterrumpido del periodismo. De aquel nacimiento en una vieja casona de Villa Carlos Paz hasta convertirse en una referencia de la comunicación regional en el interior del país, ha sido testigo de los sucesos que marcaron las últimas tres décadas de la Argentina, Córdoba y el Valle de Punilla.

Un recorrido por las tapas de nuestros aniversarios, que fueron marcando la rica historia de un sueño pionero.