Villa Carlos Paz será sede de un gran remate solidario con fines benéficos

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para un remate solidario de obras de arte que buscará ayudar a instituciones locales a través de la participación de toda la comunidad.

La iniciativa, impulsada por la abogada y pintora María del Carmen Codina, tiene como objetivo recaudar fondos que serán destinados en partes iguales al Colegio Mariette Lydis y al Refugio Cura Brochero, dos entidades que cumplen un rol fundamental en la contención social de la ciudad.

El evento se llevará a cabo el próximo 8 de mayo a las 18:30 en la sede del Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz, ubicada en Alberdi 50, Torre Melos. Durante la jornada se subastarán alrededor de 100 obras de arte de distintas temáticas, tamaños y estilos. Según adelantó la artista, 50 de ellas están enmarcadas y otras cuentan con paspartú, lo que permitirá al martillero organizar la dinámica de venta, ya sea por piezas individuales o en lotes.

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es su carácter accesible. A diferencia de las subastas tradicionales, generalmente asociadas a sectores de alto poder adquisitivo, en esta oportunidad los precios de base fueron pensados para fomentar la participación masiva.

Las obras partirán desde los 35 mil hasta los 120 mil pesos, con el objetivo de que cualquier vecino pueda colaborar y, al mismo tiempo, adquirir una pieza artística.

Desde las instituciones valoraron profundamente el gesto solidario. Representantes del Colegio Mariette Lydis remarcaron la importancia de este tipo de acciones en un contexto complejo, especialmente en áreas vinculadas a la discapacidad y la inclusión. En tanto, desde el Refugio Cura Brochero destacaron la necesidad constante de apoyo comunitario para sostener su labor diaria. El remate no solo se presenta como una oportunidad para acceder a obras de calidad, sino también como un espacio de encuentro y compromiso social, donde el arte se convierte en una herramienta para ayudar.

Se espera una importante convocatoria de vecinos y visitantes, en una jornada que promete combinar cultura, solidaridad y participación ciudadana.