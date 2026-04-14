Avanza la nueva sede de Manitos de Barro en Valle Hermoso

Próximamente se inaugurará la nueva sede de “Manitos de Barro”, un espacio que permitirá fortalecer el desarrollo de las actividades y ampliar las oportunidades de inclusión laboral en la comunidad.

El establecimiento funcionará en el edificio de la ex Escuela Capitán Juan de Zevallos, donde actualmente se están realizando trabajos de mejoras edilicias e instalación de equipamiento para su puesta en funcionamiento.

En este nuevo espacio también se pondrá en marcha una panificadora, lo que permitirá generar empleo y promover la capacitación de los integrantes del proyecto, consolidando así una iniciativa con fuerte impacto social en Valle Hermoso.