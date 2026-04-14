Capilla del Monte puso en marcha su nueva motoniveladora

El municipio de Capilla del Monte puso en funcionamiento su nueva motoniveladora 0 km, que ya se encuentra operativa en distintos sectores de la ciudad.

Según informaron, el equipo comenzó a realizar trabajos de relleno, nivelado y mantenimiento de calles, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de tránsito para vecinos.

La unidad fue incorporada mediante un crédito del Banco de Córdoba y forma parte de un plan para fortalecer el parque automotor municipal. Tras la capacitación del personal, la máquina quedó habilitada para su uso y ya recorre distintos barrios.

Desde el municipio señalaron que con esta incorporación se busca agilizar las tareas viales y reducir los tiempos de respuesta ante reclamos.