Centro de jubilados avanza con proyectos en Valle Hermoso

Representantes del Nuevo Centro de Jubilados de Valle Hermoso “Renacer” mantuvieron un encuentro con autoridades municipales, donde compartieron sus proyectos y líneas de trabajo para los próximos meses.

Durante la reunión participaron el presidente Alberto Rivero, la secretaria Olga Pereyra y la tesorera Norma Asis, quienes expusieron los objetivos de la institución y las propuestas que buscan impulsar en la comunidad.

En ese marco, se comenzó a coordinar acciones conjuntas con la Dirección de Cultura y Educación, con el objetivo de acompañar la realización de actividades y eventos destinados a los adultos mayores.

Desde el municipio señalaron que estos encuentros forman parte del trabajo sostenido con instituciones locales para fortalecer la participación y el desarrollo comunitario.