Alerta meteorológica en Córdoba

Córdoba bajo alerta por lluvias intensas y posible granizo

El aviso alcanza a distintos sectores de la provincia para la noche de hoy y la madrugada del miércoles, con lluvias intensas y actividad eléctrica.
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Sociedad
martes, 14 de abril de 2026 · 22:49

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de tormentas de variada intensidad en distintos puntos de Córdoba, con condiciones que podrían incluir precipitaciones abundantes, ráfagas fuertes, caída de granizo y descargas eléctricas.

El fenómeno está previsto para la noche de este martes y la madrugada del miércoles, con vientos que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución y tomar medidas preventivas frente a posibles condiciones adversas en rutas y zonas urbanas.

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