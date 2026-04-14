Córdoba bajo alerta por lluvias intensas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de tormentas de variada intensidad en distintos puntos de Córdoba, con condiciones que podrían incluir precipitaciones abundantes, ráfagas fuertes, caída de granizo y descargas eléctricas.

El fenómeno está previsto para la noche de este martes y la madrugada del miércoles, con vientos que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución y tomar medidas preventivas frente a posibles condiciones adversas en rutas y zonas urbanas.