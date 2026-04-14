Córdoba lanza el Premio Literario 2026 con un acto en la Biblioteca Córdoba

La Agencia Córdoba Cultura anunció el lanzamiento del Premio Literario Provincia de Córdoba 2026, una iniciativa que busca reconocer y promover la producción literaria en la provincia.

El acto será encabezado por el presidente del organismo, Marcelo Rodio, junto al subdirector de Letras y Bibliotecas, Víctor Quinteros. Durante la presentación, además, se realizará la entrega al autor de los ejemplares impresos de la obra ganadora de la edición anterior, titulada “Piel turismo”.

La actividad se llevará a cabo el jueves 16 de abril a las 13:30 en la Biblioteca Córdoba, ubicada en calle 27 de Abril 375, en la ciudad de Córdoba.

Desde la organización destacaron que el premio constituye una herramienta clave para impulsar el desarrollo cultural, brindar oportunidades a escritores y fortalecer el sector literario local.