Córdoba paga el cuarto mes de licencia por maternidad

El Gobierno de Córdoba acredita este martes 14 de abril el pago correspondiente a marzo del programa de Cuarto Mes de Licencia por Maternidad, una asistencia económica destinada a trabajadoras del sector privado y de casas particulares.

Según informó la Secretaría de la Mujer, el beneficio alcanza a 161 mujeres y contempla un monto de hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, lo que equivale a un máximo de $704.800 por persona. La inversión total del mes asciende a $112.430.201,90.

Para quienes cobran a través del Banco de Córdoba, la acreditación se realiza dentro de las 24 horas hábiles. En el caso de entidades bancarias privadas, el impacto puede demorar entre 48 y 72 horas.

El programa está respaldado por la legislación provincial y consiste en una extensión de un mes de la licencia por maternidad, una vez finalizado el período establecido por ley. El objetivo es acompañar a las madres en el cuidado de sus bebés y fortalecer el vínculo durante las primeras semanas.

El trámite debe gestionarse a través de CiDi nivel 2 dentro de los 30 días posteriores al nacimiento o hasta el final de la licencia ordinaria. Para consultas, se encuentra habilitada una línea telefónica provincial.