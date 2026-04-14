Córdoba reunió a médicos para definir cambios en hospitales

El Gobierno de Córdoba llevó adelante un encuentro con médicos y autoridades de hospitales provinciales de la Capital, con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema y avanzar en posibles cambios.

La jornada fue encabezada por la Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano y contó con la participación de más de 60 profesionales, entre directores, equipos técnicos y personal de salud. Durante el encuentro se compartieron experiencias concretas, dificultades cotidianas y propuestas surgidas desde la práctica diaria.

Entre los ejes abordados se destacaron alternativas para mejorar el acceso y la provisión de medicamentos en hospitales, en línea con anuncios recientes del gobierno provincial.

La secretaria Liliana Montero señaló que el objetivo es construir decisiones a partir de la escucha directa de quienes sostienen el sistema. En ese sentido, remarcó la importancia de generar espacios de diálogo con los equipos de salud.

Desde el área indicaron que este tipo de encuentros continuará replicándose con profesionales del interior, con la intención de consolidar una dinámica de trabajo basada en la participación y el intercambio.