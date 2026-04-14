Cortes de luz en barrios de Carlos Paz este miércoles

Suspensiones programadas
Cortes de luz en barrios de Carlos Paz este miércolesLa empresa EPEC realizará tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con cortes previstos en dos franjas horarias.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que este miércoles 15 de abril se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en Villa Carlos Paz, lo que implicará cortes de suministro eléctrico en distintos barrios.
De 6 a 8:30 horas, la interrupción afectará al barrio Cucú, en el sector comprendido por las calles Pellegrini, Cassafoust, Bialet Massé y Echeverría.
En tanto, de 8 a 11 horas, el corte alcanzará a barrios La Quinta, tercera y cuarta sección.
Desde la empresa indicaron que las tareas tienen como objetivo optimizar el servicio, por lo que recomiendan a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados.