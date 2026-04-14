Cortes de luz en barrios de Carlos Paz este miércoles

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que este miércoles 15 de abril se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en Villa Carlos Paz, lo que implicará cortes de suministro eléctrico en distintos barrios.

De 6 a 8:30 horas, la interrupción afectará al barrio Cucú, en el sector comprendido por las calles Pellegrini, Cassafoust, Bialet Massé y Echeverría.

En tanto, de 8 a 11 horas, el corte alcanzará a barrios La Quinta, tercera y cuarta sección.

Desde la empresa indicaron que las tareas tienen como objetivo optimizar el servicio, por lo que recomiendan a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados.