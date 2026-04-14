Cosquín anuncia corte total de agua en un barrio

La Municipalidad de Cosquín informó que este jueves 16 se realizará un corte programado de agua en barrio El Condado, específicamente en su sector bajo, debido a tareas de reparación en el tanque “Johnson”.

Según precisaron, la interrupción del servicio se extenderá durante toda la jornada del jueves, mientras que la restitución se prevé para el viernes 17, sujeta a la finalización de los trabajos.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable del agua disponible durante las horas previas al corte.

Ante situaciones de urgencia, se podrá solicitar asistencia mediante camión cisterna. Para ello, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 3541-548879 y 3541-614723, además del número 215601 para reclamos.