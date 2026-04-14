El viaje de Messi a Carlos Paz antes de conquistar el mundo

Durante décadas, Villa Carlos Paz compitió con Bariloche como destino de turismo estudiantil. La ciudad guarda miles de anécdotas y curiosidades vinculadas al paso de generaciones y generaciones de argentinos. Mucho antes de los Balones de Oro, los títulos con la Selección Argentina y la gloria en Europa y Estados Unidos, un pequeño de 12 años llamado Lionel Messi caminó por la costanera del Lago San Roque en su viaje de egresados.

Era el año 1999. Un contingente de chicos rosarinos llegaba a la ciudad con la ilusión intacta de cerrar su etapa escolar. Entre ellos estaba «Leo», un niño menudo pero con la cinta de capitán ya imaginaria en el brazo, que viajó desde Rosario junto a sus compañeros de séptimo grado para vivir la experiencia clásica de todo estudiante argentino.

A diferencia de las cámaras profesionales que hoy lo siguen 24/7, los registros de aquel viaje son tesoros granulados en VHS. En las imágenes rescatadas del baúl de los recuerdos, se puede ver a un Messi auténtico. En las grabaciones, aparece compitiendo en carreras de karting con la misma pasión que hoy muestra en el campo y disfrutando de las salidas recreativas junto a su grupo, viviendo el rito de pasaje que ofrece la noche en los boliches de la ciudad.

Como no podía ser de otra manera, el fútbol estuvo en el centro de la escena. Un video muestra el momento exacto en que uno de los coordinadores del grupo entrevista a un Messi tímido pero seguro, presentándolo como el «capitán» y bromeando con que lo pondrían a prueba en la cancha. El coordinador que lo entrevistó en aquel entonces difícilmente pudo imaginar que ese chico de voz suave se convertiría en el mejor jugador de la historia.

La historia de Messi en Villa Carlos Paz sirve para recordar que los sueños más grandes pueden empezar en un simple viaje de egresados, entre amigos, sierras y una pelota de fútbol.