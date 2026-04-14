Expo Salud llega a Valle Hermoso con controles gratuitos y jornada de prevención

El próximo 18 de abril se llevará a cabo en Valle Hermoso la jornada “Expo Salud | Operativo Vida Sana”, una propuesta abierta a toda la comunidad para promover hábitos saludables y el cuidado integral de la salud.

La actividad se desarrollará de 15:00 a 18:00 horas frente a la explanada del Museo, sobre avenida Presidente Perón al 100, y contará con controles gratuitos de salud, entre ellos medición de presión arterial, índice de masa corporal y otras evaluaciones básicas orientadas a la prevención y el bienestar.

La jornada está organizada por el Servicio Educacional Hogar y Salud y cuenta con el auspicio de la Dirección de Cultura y Educación, en el marco de acciones comunitarias de promoción de la salud.

La propuesta invita a vecinos y familias a sumarse a una tarde de cuidado, prevención y concientización sobre la importancia de los controles periódicos.