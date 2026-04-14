"Felices 90 años”, el mensaje de Avilés a una escuela histórica de Carlos Paz

La Escuela San Martín de barrio Villa Suiza celebra sus 90 años de trayectoria en Carlos Paz, consolidándose como una institución clave en la formación de generaciones de vecinos.

El intendente Esteban Avilés saludó a la comunidad educativa y destacó el trabajo sostenido a lo largo del tiempo por directivos, docentes y familias. En ese marco, reconoció especialmente a la directora Sonia Mattia, junto a autoridades, cooperadora, alumnos y docentes jubilados que formaron parte de la historia del establecimiento.

El aniversario pone en valor el recorrido de la escuela y su rol en la vida social y educativa del barrio, donde durante décadas ha sido un espacio de aprendizaje y encuentro para la comunidad.