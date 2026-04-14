Habrá corte de agua en Carlos Paz: qué barrios se verán afectados

Trabajos en el secundo acueducto
Habrá corte de agua en Carlos Paz: qué barrios se verán afectadosEl servicio se verá afectado desde la medianoche por la realización de trabajos de mantenimiento.
Un nuevo corte de agua se registrará el próximo miércoles 15 de abril desde la medianoche y afectará a varios barrios de Villa Carlos Paz. La medida fue anunciada por el gobierno municipal y se debe a la realización de trabajos en el segundo acueducto, a la altura del Puente Los Gigantes.
Según precisaron desde el Servicio de Agua. se verá afectada la prestación en El Fantasio, La Quinta, Centro Oeste, El Cucú, Villa Suiza y Villa del Lago. Se solicita hacer un uso racional y responsable del agua hasta que sea regularizado el servicio.
Por consultas y solicitar más información, los vecinos pueden comunicarse vía Whatsapp al teléfono: (3541) 528314 de 7 a 21 horas, o bien al (3541) 527062 durante las 24hs.