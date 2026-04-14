Habrá corte de agua en Carlos Paz: qué barrios se verán afectados

Un nuevo corte de agua se registrará el próximo miércoles 15 de abril desde la medianoche y afectará a varios barrios de Villa Carlos Paz. La medida fue anunciada por el gobierno municipal y se debe a la realización de trabajos en el segundo acueducto, a la altura del Puente Los Gigantes.

Según precisaron desde el Servicio de Agua. se verá afectada la prestación en El Fantasio, La Quinta, Centro Oeste, El Cucú, Villa Suiza y Villa del Lago. Se solicita hacer un uso racional y responsable del agua hasta que sea regularizado el servicio.

Por consultas y solicitar más información, los vecinos pueden comunicarse vía Whatsapp al teléfono: (3541) 528314 de 7 a 21 horas, o bien al (3541) 527062 durante las 24hs.