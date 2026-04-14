Llaryora llamó a defender la memoria en acto por el Holocausto

El gobernador Martín Llaryora participó este lunes del acto conmemorativo por el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, realizado en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.

La jornada tuvo un significado especial al cumplirse 83 años del levantamiento del Gueto de Varsovia, símbolo de la resistencia del pueblo judío frente al nazismo.

Durante su intervención, el mandatario remarcó la importancia de la memoria colectiva y el valor de la democracia para evitar que hechos como el Holocausto o la última dictadura vuelvan a repetirse. También destacó el rol del Comipaz como espacio de diálogo interreligioso en la provincia.

En ese marco, sostuvo que la justicia es un pilar fundamental para prevenir nuevos genocidios y subrayó la necesidad de condenar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de instituciones. Además, incluyó la participación de la Orquesta Académica del Teatro del Libertador, dirigida por Damián Mahler, que interpretó piezas vinculadas a la memoria del Holocausto.

Uno de los momentos más significativos fue el testimonio de Hélène Gutkowski, sobreviviente, quien compartió su historia ante el público.