Milei: “Hacia adelante, la inflación va a bajar” pese al 3,4%

El presidente Javier Milei volvió a referirse al dato de inflación de marzo —que marcó 3,4%— y reconoció que el resultado “es malo”, aunque aseguró que la suba de precios es transitoria y que en los próximos meses comenzará a desacelerarse.

Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, el mandatario abrió su discurso con un tono crítico: “Como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”.

El índice fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y reflejó una aceleración respecto al 2,9% de febrero.

“No vamos a ir en contra de la teoría económica”

Ante empresarios, Milei sostuvo que la clave es comprender las causas del fenómeno inflacionario y evitar decisiones apresuradas.

“Hay que tener paciencia. No hay que desesperarse. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica ni de la evidencia empírica”, afirmó.

En ese sentido, defendió el rumbo del programa económico y aseguró que, si se mantienen las políticas actuales, la inflación retomará un sendero descendente.

La explicación oficial

El Presidente atribuyó la suba de precios a factores acumulados en los últimos meses, entre ellos lo que definió como “dos shocks de características descomunales” ocurridos a mediados del año pasado.

Según explicó, uno de los elementos centrales fue una fuerte caída en la demanda de dinero, lo que generó tensiones financieras y presiones sobre variables clave como las tasas de interés y el riesgo país.

“Argentina enfrentó una corrida por el equivalente al 50% del M2. En otro momento de la historia, hubiese volado por los aires”, aseguró.

Críticas a la política y defensa del ajuste

Milei también cuestionó al Congreso por lo que calificó como intentos de “romper el equilibrio fiscal” a través de proyectos de ley, y destacó que el Gobierno logró sostener su programa económico.

“El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”, afirmó.

En paralelo, subrayó el respaldo político obtenido en las urnas y aseguró que la sociedad “no quiere volver al pasado”.

Expectativas hacia adelante

El mandatario sostuvo que aún resta completar el proceso de corrección de precios relativos, pero indicó que algunos indicadores adelantados muestran una tendencia más moderada.

“Si miran la inflación mayorista, viaja en torno al 10%. Tenemos que converger hacia ahí”, señaló.

Finalmente, insistió en que la clave será sostener la disciplina fiscal y monetaria: “Si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a empezar a salir bien”.

Diez meses de aceleración

El dato de marzo confirmó una tendencia de dieciocho meses consecutivos de aceleración del IPC, que se mantiene desde julio de 2025, lo que refuerza las preocupaciones sobre la persistencia inflacionaria.

Pese a este escenario, desde la Casa Rosada sostienen que en los próximos meses comenzará una desaceleración. Milei adelantó que profundizará su análisis en el marco del AmCham Summit 2026.

Inflación en dólares y competitividad

En paralelo, informes privados advierten que la inflación medida en dólares acumuló más del 13% en el primer trimestre del año, en un contexto de apreciación del peso.

Según estimaciones del centro de estudios IDESA, la evolución del tipo de cambio oficial y la suba de precios generaron una pérdida de competitividad, mientras que el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del Banco Central de la República Argentina refleja una tendencia a la apreciación en términos reales.