Mujeres emprendedoras se reunieron en La Quinta

Más de 150 mujeres participaron de un encuentro de emprendedoras que se desarrolló en el Parque Estancia La Quinta, en Villa Carlos Paz, con el objetivo de fortalecer proyectos locales y generar espacios de intercambio.

La jornada combinó instancias de capacitación, charlas y actividades de camaradería, donde las participantes compartieron sus experiencias y herramientas para potenciar sus iniciativas.

El evento reunió a mujeres de distintos rubros, quienes encontraron un ámbito para vincularse, intercambiar ideas y consolidar redes de trabajo dentro del ecosistema emprendedor local.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios para acompañar el crecimiento de los emprendimientos y promover el desarrollo económico en la ciudad.