Obras y llovizna complican el tránsito en Altas Cumbres

Rutas provinciales
Obras y llovizna complican el tránsito en Altas CumbresHay reducción de calzada en dos tramos clave del camino. Piden circular con precaución por desvíos y calzada húmeda.
La Policía de Córdoba informó que el Camino de las Altas Cumbres presenta reducción de calzada por obras viales en dos sectores puntuales: a la altura del kilómetro 62, en el paraje La Pampilla, y en el kilómetro 18, en cercanías del puesto vigía de Bomberos.
Según detallaron, los desvíos se encuentran señalizados por banquina, por lo que se recomienda a los conductores respetar la señalización y reducir la velocidad.
A esta situación se suma la presencia de lloviznas en distintos tramos del camino, lo que genera calzadas resbaladizas y menor visibilidad.
Las autoridades solicitaron extremar las medidas de seguridad al circular por la zona.