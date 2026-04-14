Obras y llovizna complican el tránsito en Altas Cumbres

La Policía de Córdoba informó que el Camino de las Altas Cumbres presenta reducción de calzada por obras viales en dos sectores puntuales: a la altura del kilómetro 62, en el paraje La Pampilla, y en el kilómetro 18, en cercanías del puesto vigía de Bomberos.

Según detallaron, los desvíos se encuentran señalizados por banquina, por lo que se recomienda a los conductores respetar la señalización y reducir la velocidad.

A esta situación se suma la presencia de lloviznas en distintos tramos del camino, lo que genera calzadas resbaladizas y menor visibilidad.

Las autoridades solicitaron extremar las medidas de seguridad al circular por la zona.