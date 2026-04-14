Oliva avanza con su Centro Comercial a Cielo Abierto

El Gobierno de Córdoba avanza con obras de revitalización urbana en la ciudad de Oliva, con el objetivo de impulsar la actividad comercial, gastronómica y turística en uno de sus principales corredores.

La intervención se desarrolló en la segunda cuadra de la avenida Emilio Olmos, entre Sarmiento–Colón y Belgrano–Mitre, un sector estratégico por su conexión con la autopista Córdoba–Rosario y su rol como acceso central a la ciudad.

Los trabajos incluyeron mejoras en veredas, accesibilidad, iluminación y ordenamiento del entorno urbano, además de la incorporación de mobiliario y espacios comunes. La inversión fue de 16 millones de pesos, con aporte provincial no reembolsable.

La iniciativa forma parte del Programa de Centros Comerciales a Cielo Abierto, que busca generar entornos más atractivos para favorecer la circulación de personas y dinamizar las ventas.

Durante una recorrida por el sector, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó que estas intervenciones “permiten poner en valor el espacio público y acompañar a los comerciantes”, al tiempo que remarcó el impacto positivo en el desarrollo económico local.

Oliva muestra indicadores de crecimiento en su actividad comercial y de servicios, con cerca de 140 plazas hoteleras, 850 cubiertos gastronómicos y 68 nuevas habilitaciones registradas durante 2025.

El proyecto se lleva adelante en articulación con el municipio y el Centro Comercial e Industrial de Oliva, como parte de una estrategia provincial para fortalecer las economías locales y promover ciudades más competitivas.