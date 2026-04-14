Qué pasará con las vinchucas del Hospital Colonia Santa María de Punilla

El cierre de la Unidad Operativa de Vectores y Ambiente (Unove), que funcionaba en las instalaciones del Hospital Colonia Santa María de Punilla, encendió todas las alarmas en la región y hay incertidumbre por el destino de más de cuarenta mil vinchucas que se encuentran alojadas allí en cientos de frascos de vidrio.

El gobierno de Javier Milei despidió a los tres trabajadores que se se desempeñaban en el lugar y realizaban investigaciones sobre el Mal de Chagas, lo que implicó que, desde el primer día de abril, el lugar quedara completamente a la deriva.

Pese a los intentos de este medio por hablar con algún responsable, lo cierto es que nadie sabe «a ciencia cierta» qué pasará con los insectos y crece el peligro de que alguno pueda escapar y traer consecuencias en las comunidades cercanas.

Las vinchucas se encuentran en recipientes que fueron cubiertos con tules y eran monitoreadas por el personal contratado por el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (Cendie), dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán). En el 2022, en el lugar, se habían criado más de doscientos mil ejemplares que resultaban claves para los estudios realizados a lo largo y ancho del país. No obstante, la gestión de La Libertad Avanza dispuso a fines de abril, que la Unove sea absorbida por el Instituto Nacional de Parasitología Fatala Chaben.

Más allá de los papeles, una reciente investigación del diario Tiempo Argentino, arrojó que en los hechos, «no hubo proceso de transición ni derivación de recursos» y que las especies alojadas (no sólo de la Argentina) fueron abandonadas al igual que las instalaciones de un laboratorio que era único en la región.

La unidad operaba en el Hospital Santa María de Punilla, que había nacido en los albores del siglo XX como Estación Climatérica y se dedicaba al cuidado de personas con enfermedades respiratorias y muy particularmente, la temida tuberculosis, antes de reconvertirse en un predio multidisciplinario donde se concentra el Centro de Excelencia de Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba (CEPROCOR), un área de viviendas y hasta una unidad de salud mental.

Si hasta 2023, trabajaban allí diez profesionales, la realidad hoy es muy distinta y dentro del edificio únicamente queda un equipo de la Dirección de Zoonosis y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y un depósito de insecticidas. Días atrás, en horas de la noche, se presentó un camión que cargó varios elementos como telescopios, tubos de ensayo y demás insumos, pero se desconoce qué ocurrió con las vinchucas, el vector de la enfermedad de Chagas.

Esta situación ha generado una honda preocupación en el Valle de Punilla, más aún, por el hecho que el Hospital Colonia Santa María se encuentra próximo al Hospital Regional Domingo Funes.