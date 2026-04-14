Qué rutas evitar en Córdoba por tormentas y obras

La red vial de Córdoba presenta este martes un escenario generalizado de circulación con precaución en múltiples rutas provinciales y nacionales, principalmente por lluvias, lloviznas, bancos de niebla y trabajos viales.

El relevamiento de la Policía Caminera incluye los principales corredores de la provincia, donde se recomienda extremar cuidados al volante ante la reducción de visibilidad y calzadas mojadas.

Entre los tramos con advertencias se encuentran la Ruta Nacional 38 en el valle de Punilla, la autopista Córdoba–Carlos Paz, la Ruta Nacional 36 hacia Río Cuarto, la autovía Córdoba–San Francisco (Ruta 19), la Ruta Nacional 9 Norte, la autopista Córdoba–Rosario y las rutas nacionales 60 y 158, todas con presencia de lluvias y sectores con visibilidad reducida.

También se reportan bancos de niebla en rutas como la S-271, la Ruta 38 y la Ruta Nacional 9 Norte, especialmente en zonas serranas y accesos.

En cuanto a situaciones puntuales, la Ruta Provincial 5 presenta reducción de media calzada a la altura de Villa del Dique por un camión varado. En el Camino de las Altas Cumbres (E-34) se registran calzadas inestables, niebla y desvíos por obras, mientras que el Camino del Cuadrado presenta lluvia y baja visibilidad. Además, la Ruta Provincial 28 mantiene circulación restringida por un desmoronamiento, y en rutas como la 15 y la 17 hay reducción de calzada por tareas de mantenimiento.

Por otra parte, algunas vías se mantienen con circulación normal, como las rutas nacionales 8, 35, 7 y 148, además de la Ruta Provincial 11.

El informe advierte que durante la jornada pueden registrarse tormentas intensas, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo, lo que podría agravar las condiciones de circulación.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas ante cambios repentinos en el estado del camino.